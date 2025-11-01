Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Wszystkich Świętych na najmłodszej nekropolii w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
- To miejsce musi jeszcze nabrać charakteru - mówią o Cmentarzu Zachodnim mieszkańcy Szczecina.
Dzień Wszystkich Świętych obchodzono również na najmłodszej nekropolii stolicy Pomorza Zachodniego.

- Przychodzimy tutaj odwiedzić grób naszej sąsiadki. - Duży dzisiaj ruch, ale największy był koło godz. 16. Dużo osób zakupy wtedy robiło. Najwięcej poszło kwiatów, już nie mamy nic, a było tego sporo, ale znicze też schodzą dość szybko. - Na tym cmentarzu jest spokojniej niż na starszych nekropoliach. Nie ma takich tłumów. - Mi się tutaj mniej podoba, jest mniej tradycyjnie. - Cmentarz nabiera charakteru wraz z upływem czasu. To jest młody cmentarz, myślę, że za kilka lat też go nabierze - mówią szczecinianie.

Cmentarz Zachodni przy ul. Bronowickiej otwarto w 2013 roku. Jego powierzchnia wynosi 17 hektarów, a docelowo ma ich być 60.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego

