Dodatkowa komunikacja na Cmentarz Centralny

Ważna informacja dla osób udających się na Cmentarz Centralny w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił w niedzielę od rana pięć dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową.

Dodatkowy tabor autobusowy już od godziny 8, pojawi się na linii 53. Od godziny 9 na szczecińskich ulicach wzmocnione zostaną linie nr 60, 62, 97 oraz linia nr 107 kursująca w kierunku Polic. Od rana, czyli już od godziny 7.30, pojawi się także dodatkowy tramwaj D15. Przewozić będzie pasażerów na trasie z Dworca Niebuszewo w kierunku pętli Gumieńce.Wszystkie dodatkowe linie autobusowe oraz tramwajowe zjadą dziś do zajezdni około godziny 18.