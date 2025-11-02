Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Dodatkowa komunikacja na Cmentarz Centralny

Region Adam Wosik

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Ważna informacja dla osób udających się na Cmentarz Centralny w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił w niedzielę od rana pięć dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową.
Utrudnienia dla kierowców w rejonie cmentarza

Wierni Kościoła Katolickiego wspominają wszystkich zmarłych

Wierni Kościoła Katolickiego wspominają wszystkich zmarłych
Dodatkowy tabor autobusowy już od godziny 8, pojawi się na linii 53. Od godziny 9 na szczecińskich ulicach wzmocnione zostaną linie nr 60, 62, 97 oraz linia nr 107 kursująca w kierunku Polic. Od rana, czyli już od godziny 7.30, pojawi się także dodatkowy tramwaj D15. Przewozić będzie pasażerów na trasie z Dworca Niebuszewo w kierunku pętli Gumieńce.

Wszystkie dodatkowe linie autobusowe oraz tramwajowe zjadą dziś do zajezdni około godziny 18.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Adama Wosika [Radio Szczecin]

