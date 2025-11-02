Wierni Kościoła Katolickiego wspominają wszystkich zmarłych

Drugi listopada to Dzień Zaduszny, w którym Kościół modli się za zmarłych, co do których świętości jeszcze nie możemy być pewni. To czas modlitwy za zmarłych przebywających w czyśćcu.
Żyjący mogą ofiarować za bliską, zmarłą osobę odpust, który jest darowaniem kary za grzechy.
- W tych dniach szczególnie widać, jak bardzo potrzebujemy jedni drugich. Święci modlą się za nas, my modlimy się za zmarłych, a Bóg łączy nas wszystkich w jednej rodzinie - dodaje ks. Rogowski.
We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w kaplicy na Cmentarzu Centralnym zostanie odprawiona Msza Święta w niedzielę o godz. 15. Po Mszy Świętej procesja uda się do grobowca kapłańskiego na modlitwę.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł