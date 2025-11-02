Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wierni Kościoła Katolickiego wspominają wszystkich zmarłych

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Drugi listopada to Dzień Zaduszny, w którym Kościół modli się za zmarłych, co do których świętości jeszcze nie możemy być pewni. To czas modlitwy za zmarłych przebywających w czyśćcu.
Dodatkowa komunikacja na Cmentarz Centralny

Dodatkowa komunikacja na Cmentarz Centralny

Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkich Świętych na najmłodszej nekropolii w Szczecinie [ZDJĘCIA]
Ambasador Ukrainy: 14 listopada pochówek polskich żołnierzy
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Czyściec to, zgodnie z nauczeniem Kościoła, stan oczyszczenia po śmierci, kiedy zmarłym pokutującym za grzechy - z pomocą, przez swoją modlitwę - przychodzą żyjący wierni - mówi ks. Jakub Rogowski z parafii św. Rodziny w Szczecinie. - Tego dnia wspominamy tych, którzy odeszli, ale którzy wciąż są częścią naszej historii i naszego życia. Modlimy się za nich, prosząc Boga, by obdarzył ich pełnią miłości i przebaczenia.

Żyjący mogą ofiarować za bliską, zmarłą osobę odpust, który jest darowaniem kary za grzechy.

- W tych dniach szczególnie widać, jak bardzo potrzebujemy jedni drugich. Święci modlą się za nas, my modlimy się za zmarłych, a Bóg łączy nas wszystkich w jednej rodzinie - dodaje ks. Rogowski.

We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w kaplicy na Cmentarzu Centralnym zostanie odprawiona Msza Święta w niedzielę o godz. 15. Po Mszy Świętej procesja uda się do grobowca kapłańskiego na modlitwę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4378 razy)
  2. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3510 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3154 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2785 razy)
  5. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od wczoraj oglądane 2669 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty