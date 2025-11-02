Wierni Kościoła Katolickiego wspominają wszystkich zmarłych

Drugi listopada to Dzień Zaduszny, w którym Kościół modli się za zmarłych, co do których świętości jeszcze nie możemy być pewni. To czas modlitwy za zmarłych przebywających w czyśćcu.

- Czyściec to, zgodnie z nauczeniem Kościoła, stan oczyszczenia po śmierci, kiedy zmarłym pokutującym za grzechy - z pomocą, przez swoją modlitwę - przychodzą żyjący wierni - mówi ks. Jakub Rogowski z parafii św. Rodziny w Szczecinie. - Tego dnia wspominamy tych, którzy odeszli, ale którzy wciąż są częścią naszej historii i naszego życia. Modlimy się za nich, prosząc Boga, by obdarzył ich pełnią miłości i przebaczenia.Żyjący mogą ofiarować za bliską, zmarłą osobę odpust, który jest darowaniem kary za grzechy.- W tych dniach szczególnie widać, jak bardzo potrzebujemy jedni drugich. Święci modlą się za nas, my modlimy się za zmarłych, a Bóg łączy nas wszystkich w jednej rodzinie - dodaje ks. Rogowski.We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w kaplicy na Cmentarzu Centralnym zostanie odprawiona Msza Święta w niedzielę o godz. 15. Po Mszy Świętej procesja uda się do grobowca kapłańskiego na modlitwę.