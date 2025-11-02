100. rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza

Jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Symbol walki i poświęcenia za ojczyznę bezimiennych bohaterów. 100 lat temu w Warszawie odsłonięto Grób Nieznanego Żołnierza.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W poniedziałek, drugiego listopada 1925 roku do Warszawy specjalnym pociągiem ze Lwowa przybyła trumna z ciałem nieznanego żołnierza. Na Dworcu Głównym odbyło się uroczyste powitanie. Następnie kondukt żałobny w milczeniu wyruszył w kierunku Placu Saskiego.Jak mówi varsavianista Adrian Sobieszczański uroczystości poprzedziła msza w katedrze warszawskiej. - W katedrze na Starym Mieście płomienne przemówienie wygłosił ksiądz Antoni Szlagowski. Było to przemówienie, które przeszło prawie do narodowej legendy, bo ksiądz Antoni Szlagowski pytał wręcz nieznanego żołnierza: skąd jesteś? nie wiem, kim jesteś? nie wiem, gdzie dom twój rodzinny? nie wiem, kim twoi rodzice? nie wiem i wiedzieć nie chcę i wiedzieć nie będę, aż do dnia sądnego, bo wielkość twoja w tym, żeś nieznany.Symbolicznego wyboru trumny nieznanego żołnierza dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka żołnierza poległego pod Zadwórzem w 1920 roku. Wskazała jedną z jedenastu trumien obrońców Lwowa pochowanych anonimowo na Cmentarzu Orląt Lwowskich - dodaje Adrian Sobieszczański. - Jadwiga Zarugiewicz wskazała trumnę, w której znajdowało się ciało młodego chłopca od mniej więcej 14 do mniej więcej 16 roku życia. Był ochotnikiem, na co wskazywała czapka maciejówka z orzełkiem, którą nosili w tamtym czasie ochotnicy. Miał dwie przestrzelone części ciała, czyli przestrzeloną głowę i przestrzeloną nogę. To wskazywało na to, że zginął najprawdopodobniej w boju.Pod koniec II wojny światowej Niemcy zniszczyli Pałac Saski, którego częścią był grób Nieznanego Żołnierza. W 1946 został odbudowany i ponownie odsłonięty. W niedzielę o godz. 13 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta zmiana Posterunku Honorowego z okazji 100. rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza.Wezmą w niej udział prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z kadrą kierowniczą MON oraz Sił Zbrojnych.