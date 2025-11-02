Turyści chwalą wypoczynek nad morzem w listopadzie

Zaduszki nad morzem, to nie tylko odwiedziny na cmentarzu, ale i wypoczynek. Świnoujska promenada i plaża wcale nie opustoszały na czas świąt. Wiele osób ten czas postanowiło wykorzystać na łapanie odporności nad Bałtykiem.
O tej porze roku chwalą spokój i powietrze nasycone jodem.
- Podoba się nad morzem o tej porze roku? - pyta reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek.
- Bardzo. Kilkakrotnie już o tej porze byłam. Mamy piękną pogodę, po prostu deszcz tylko w nocy, a w ciągu dnia pogoda wspaniała do spacerów.
- Polecają Państwo tę porę roku nad morzem?
- Bardzo. Trzeba to przeżyć samemu.
- Wypoczynek w listopadzie nad morzem, czy udany?
- Udany, bardzo udany. Na plaży nie ma dużo ludzi albo tą drugą promenadę nową się wykorzystuje, tam też bardzo rzadko ludzie chodzą.
- Mamy listopad i tych turystów jest mnóstwo.
- Jest, zgadza się, ale ja nie narzekam, jestem bardzo zadowolona. Każdy turysta to nasz gość.
Niemałą część nadmorskich gości stanowią kuracjusze.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł