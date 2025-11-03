Kołobrzeski dworzec pod specjalnym nadzorem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski dworzec PKP pod okiem służb mundurowych - na peronach można spotkać wspólne patrole policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei.

Mundurowi reagują na sygnały zgłaszane przez mieszkańców i turystów. Na dworcu pojawiają się wspólne patrole prewencyjne.



Jak mówi Pamela Borkowska, rzecznik kołobrzeskiej policji, mundurowych można spotkać nie tylko wewnątrz dworca, ale także w jego najbliższej okolicy.



- Celem takich patroli jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom dworca, przeciwdziałanie kradzieżom, aktom wandalizmu i zakłóceniom porządku publicznego, a także reagowanie na wykroczenia popełniane w rejonie peronów i poczekalni - powiedziała.



Obecność mundurowych ma także zwalczyć problem obecności na peronach naciągaczy, którzy oferując wysiadającym z pociągów transport lub zaniesienie bagażu oczekują następnie wysokich kwot pieniędzy.



Podobne działania mają być cykliczne i przyczynić się do stałej poprawy bezpieczeństwa na dworcu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna