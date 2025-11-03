Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kołobrzeski dworzec pod specjalnym nadzorem

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeski dworzec PKP pod okiem służb mundurowych - na peronach można spotkać wspólne patrole policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei.
Mundurowi reagują na sygnały zgłaszane przez mieszkańców i turystów. Na dworcu pojawiają się wspólne patrole prewencyjne.

Jak mówi Pamela Borkowska, rzecznik kołobrzeskiej policji, mundurowych można spotkać nie tylko wewnątrz dworca, ale także w jego najbliższej okolicy.

- Celem takich patroli jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom dworca, przeciwdziałanie kradzieżom, aktom wandalizmu i zakłóceniom porządku publicznego, a także reagowanie na wykroczenia popełniane w rejonie peronów i poczekalni - powiedziała.

Obecność mundurowych ma także zwalczyć problem obecności na peronach naciągaczy, którzy oferując wysiadającym z pociągów transport lub zaniesienie bagażu oczekują następnie wysokich kwot pieniędzy.

Podobne działania mają być cykliczne i przyczynić się do stałej poprawy bezpieczeństwa na dworcu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3817 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od przedwczoraj oglądane 3367 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3300 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3012 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2660 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty