Przebudowa ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu. Planowane zmiany najmocniej odczują rowerzyści i piesi.

Inwestycja ma rozwiązać problem jednoczesnej obecności pieszych i rowerzystów na wąskim chodniku. Powstanie tu osobna ścieżka rowerowa, a istniejący chodnik zostanie poszerzony. Sama ścieżka połączyć ma inne trasy rowerowe istniejące w okolicy.



Prace rozpoczęły się od strony ulicy Słonecznej, a Marek Sadowski, przedstawiciel wykonawcy mówi, że zakończą się przy rondzie na skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej.



- Cały przebudowany odcinek ma 1300 metrów. Podzielony jest właściwie na 11 etapów ze względu na bezpieczeństwo pieszych, ponieważ zakładamy odcinki realizowane od 100 do 160 metrów - powiedział.



Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku, a jej koszt to 2,8 mln zł.



