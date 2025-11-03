Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu. Planowane zmiany najmocniej odczują rowerzyści i piesi.
Inwestycja ma rozwiązać problem jednoczesnej obecności pieszych i rowerzystów na wąskim chodniku. Powstanie tu osobna ścieżka rowerowa, a istniejący chodnik zostanie poszerzony. Sama ścieżka połączyć ma inne trasy rowerowe istniejące w okolicy.

Prace rozpoczęły się od strony ulicy Słonecznej, a Marek Sadowski, przedstawiciel wykonawcy mówi, że zakończą się przy rondzie na skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej.

- Cały przebudowany odcinek ma 1300 metrów. Podzielony jest właściwie na 11 etapów ze względu na bezpieczeństwo pieszych, ponieważ zakładamy odcinki realizowane od 100 do 160 metrów - powiedział.

Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku, a jej koszt to 2,8 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty