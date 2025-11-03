"Strącanie dronów to zbyt duże ryzyko"

Inspektor generalny Bundeswehry generał Carsten Breuer opowiedział się za unikaniem zestrzeliwania dronów w niemieckiej przestrzeni powietrznej.
Ocenił, że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla ludności cywilnej.
- Chodzi o to, by ograniczyć użyteczność dronów przeciwnika. Oczywiście można to osiągnąć, zestrzeliwując je. Wtedy pojawia się jednak problem, bo trafiony dron spada gdzieś na ziemię, podobnie jak amunicja - powiedział Breuer w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z siecią redakcji RND.
To zbyt ryzykowne podejście, które w terenie zamieszkanym mogłoby wyrządzić szkody, dlatego Bundeswehra stawia na inne technologie - podkreślił. Wśród nich jest elektroniczne zakłócanie kursu bezzałogowców.
Wskazując na wzrost liczby ataków hybrydowych, w tym wtargnięcia dronów w niemiecką przestrzeń powietrzną, Breuer ocenił, że Niemcy "nie żyją w stanie całkowitego pokoju, ale też nie są w stanie otwartej wojnie". Jak zaznaczył, w ciągu 40 lat służby wojskowej "nie doświadczył jeszcze sytuacji tak niebezpiecznej jak obecne zagrożenie ze strony Rosji".
Politycy koalicji rządowej w Niemczech, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywanych nad terytorium RFN rojów dronów.
Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w październiku w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją. W miniony weekend z powodu dronów na krótko wstrzymano działalność lotnisk w Bremie i Berlinie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
