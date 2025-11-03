Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mediateka z kolejnym opóźnieniem [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wzrost cen materiałów budowlanych i trudna sytuacja wykonawcy powodem kolejnego przesunięcia jednej z najdłużej trwających inwestycji w Szczecinie. Mowa o budynku Mediateki na osiedlu Majowym w Szczecinie.
Firma budowlana wykonująca prace złożyła kolejny, siódmy aneks. Zakłada on zakończenie prac budowlanych do 31 marca 2026 roku.

- Tego typu decyzje są zawsze bardzo trudne dla inwestora i noszą się z olbrzymimi konsekwencjami przede wszystkim znacznego wydłużenia terminu realizacji inwestycji w związku z procesem przejęcia, wyłonienia nowego wykonawcy, ale przede wszystkim z cenami - mówi prezes Szczecińskiego TBS Grażyna Szostkowska.

Po zakończeniu budowy będą potrzebne minimum cztery miesiące na wyposażenie Mediateki w odpowiedni sprzęt oraz połączenie okolicznych bibliotek.

- Istotne jest też to, że musimy połączyć kilka filii bibliotecznych i przejęcie tego wszystkiego, przeniesienie, ustawienie i przygotowanie do wypożyczania... To jest ten czas, który jest nam potrzebny - dodaje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Krzysztof Marcinowski.

To oznacza, że Mediateka zostanie udostępniona mieszkańcom dopiero pod koniec przyszłego roku. Inwestycja będzie kosztować około 38 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
