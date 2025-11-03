Uzbrojeni wandale z Mazurskiej zatrzymani [ZDJĘCIA]

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie szyb w kamienicy w centrum miasta.

Do zdarzenia doszło 21 października przy ul. Mazurskiej. Sprawcy mieli rzucać w stronę budynku materiały pirotechniczne i używać przedmiotu przypominającego broń.Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo zatrzymali w tej sprawie 25-latka.Okazało się, że mężczyzna nie tylko posiadał w swoim mieszkaniu materiały wybuchowe, ale próbował je również amatorsko wytwarzać. 25-latek usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące.W tej sprawie zatrzymano również 23- i 25-latka. Pierwszy trafił do aresztu na miesiąc, a drugi został objęty dozorem policyjnym.