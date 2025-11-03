Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Uzbrojeni wandale z Mazurskiej zatrzymani [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie szyb w kamienicy w centrum miasta.
Ostrzelali okna na Niebuszewie. Policja poszukuje sprawców [ZDJĘCIA]

Ostrzelali okna na Niebuszewie. Policja poszukuje sprawców [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło 21 października przy ul. Mazurskiej. Sprawcy mieli rzucać w stronę budynku materiały pirotechniczne i używać przedmiotu przypominającego broń.

Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo zatrzymali w tej sprawie 25-latka.

Okazało się, że mężczyzna nie tylko posiadał w swoim mieszkaniu materiały wybuchowe, ale próbował je również amatorsko wytwarzać. 25-latek usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące.

W tej sprawie zatrzymano również 23- i 25-latka. Pierwszy trafił do aresztu na miesiąc, a drugi został objęty dozorem policyjnym.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3870 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od przedwczoraj oglądane 3449 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3335 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3044 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2692 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty