Niedoszły zamachowiec z Berlina trafił do aresztu

Mężczyzna zatrzymany w sobotę w Berlinie w związku z podejrzeniem planowania zamachu trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji bomby.

Prokuratura zarzuca 22-letniemu Syryjczykowi przygotowywanie aktu przemocy i propagowanie ideologii organizacji terrorystycznej. Mężczyzna zgromadził materiały, które miały posłużyć do skonstruowania ładunku wybuchowego. Nie ujawniono dokumentów ani notatek wskazujących na konkretny cel zamachu.Śledczy uważają, że mężczyzna kierował się ideologią Państwa Islamskiego. Publikował w internecie dżihadystyczne treści propagandowe, w tym pieśni bojowe Państwa Islamskiego wykorzystywane do politycznej motywacji i emocjonalnego pobudzania słuchaczy.Sobotnie przeszukania były prowadzone w trzech miejscach na południu Berlina. Oprócz materiałów wybuchowych zabezpieczono między innymi nośniki danych, które obecnie są analizowane. Sąd ocenił, że zarzuty są prawdopodobne i zgodził się na aresztowanie mężczyzny.