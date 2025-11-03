Policja podsumowuje Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA] Region 2025-11-03 16:07 Anna Pałamar Fot. Facebook / Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Facebook / Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Facebook / Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Facebook / Komenda Miejska Policji w Szczecinie Szczecińscy policjanci podsumowali Wszystkich Świętych. Podczas świątecznego weekendu mundurowi patrolowali rejon szczecińskich cmentarzy. Policja poszukuje złodzieja Skontrolowano 600 pojazdów i przebadano cztery tysiące kierowców. 11 z nich prowadziło po alkoholu lub narkotykach. 360 kierowców przekroczyło w tym czasie dozwoloną prędkość, a pięciu kierowało bez uprawnień. Policjanci zatrzymali też cztery prawa jazdy. Edycja tekstu: Kamila Kozioł Dodaj komentarz