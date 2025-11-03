Policja podsumowuje Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Szczecińscy policjanci podsumowali Wszystkich Świętych. Podczas świątecznego weekendu mundurowi patrolowali rejon szczecińskich cmentarzy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Skontrolowano 600 pojazdów i przebadano cztery tysiące kierowców. 11 z nich prowadziło po alkoholu lub narkotykach. 360 kierowców przekroczyło w tym czasie dozwoloną prędkość, a pięciu kierowało bez uprawnień.Policjanci zatrzymali też cztery prawa jazdy.