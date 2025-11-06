Korty przy Wojska Polskiego do przebudowy. Miasto złoży wniosek do ministerstwa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto Szczecin złoży wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy kortów tenisowych znajdujących się przy al. Wojska Polskiego.

- Dwuletnia inwestycja obejmie między innymi budowę dwóch zupełnie nowych budynków - zapowiada dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie Karol Lipiński. - Pierwszy to jest budynek, który będzie stanowił zaplecze dla tych kortów, czyli zaplecze szatniowe, zaplecze fitnessowe. Miejmy nadzieję, że uda nam się również uzyskać dofinansowanie na halę do padla, którą też chcemy umieścić na tym obiekcie. To będą cztery nowe korty.



- W ramach uzyskanych środków zmodernizowana ma zostać również infrastruktura istniejącego tu obiektu - dodaje Karol Lipiński. - Będziemy przeprowadzali renowacje każdego kortu, będziemy wymieniać oświetlenie, odwodnienie, więc wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby te korty funkcjonowały na poziomie ekstraklasowym.



W przypadku uzyskania dofinansowania pierwsze prace związane z przebudową kortów przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku. Koszt planowanej inwestycji to 29 milionów złotych. Wniosek o dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki opiewać będzie na kwotę 12 milionów.



