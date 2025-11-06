Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Korty przy Wojska Polskiego do przebudowy. Miasto złoży wniosek do ministerstwa [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Miasto Szczecin złoży wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy kortów tenisowych znajdujących się przy al. Wojska Polskiego.
- Dwuletnia inwestycja obejmie między innymi budowę dwóch zupełnie nowych budynków - zapowiada dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie Karol Lipiński. - Pierwszy to jest budynek, który będzie stanowił zaplecze dla tych kortów, czyli zaplecze szatniowe, zaplecze fitnessowe. Miejmy nadzieję, że uda nam się również uzyskać dofinansowanie na halę do padla, którą też chcemy umieścić na tym obiekcie. To będą cztery nowe korty.

- W ramach uzyskanych środków zmodernizowana ma zostać również infrastruktura istniejącego tu obiektu - dodaje Karol Lipiński. - Będziemy przeprowadzali renowacje każdego kortu, będziemy wymieniać oświetlenie, odwodnienie, więc wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby te korty funkcjonowały na poziomie ekstraklasowym.

W przypadku uzyskania dofinansowania pierwsze prace związane z przebudową kortów przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku. Koszt planowanej inwestycji to 29 milionów złotych. Wniosek o dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki opiewać będzie na kwotę 12 milionów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Dwuletnia inwestycja obejmie między innymi budowę dwóch zupełnie nowych budynków - zapowiada dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie Karol Lipiński.
- W ramach uzyskanych środków zmodernizowana ma zostać również infrastruktura istniejącego tu obiektu - dodaje Karol Lipiński.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników
    (od dzisiaj oglądane 11926 razy)
  2. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od wczoraj oglądane 3963 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 3800 razy)
  4. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3763 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3706 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty