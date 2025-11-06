"To cechy (...) które powinny nas skłonić do wizyty u lekarza"

Fot. pixabay.com / miapowterr (CC0 domena publiczna)

Eksperci powtarzają jak mantrę - wczesne wykrycie czerniaka daje szansę na jego skuteczne wyleczenie. A badanie dermatoskopem trwa kilka minut, jest szybkie, dokładne, a przede wszystkim bezbolesne i bezinwazyjne.

- Jesień to bardzo dobry czas, by przypomnieć sobie o kontroli znamion - przypomina dr n.med. Magdalena Kiedrowicz z Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. - Takie badanie profilaktyczne znamion powinno odbywać się z różną częstotliwością u różnych osób. W populacji ogólnej powiedzmy, że jeżeli pacjent przyjdzie się pokazać jeden, dwa razy do roku, to będzie w porządku.



- Oprócz regularnego stawiania się na badania warto także poznać "czerniakowe abecadło". - To cechy znamion, które zawsze powinny skłonić nas do wizyty u lekarza - dodaje dr Kiedrowicz. - Ta reguła ABCDE to A - asymetria zmiany, B - brzegi zmiany, czy są równe, czy nierówne, C - kolor, czy jest to jeden kolor, czy wiele, D - średnica zmiany, ale tutaj ważna jest ta literka E, czyli zmiana tej zmiany w czasie.



W Polsce co roku lekarze notują około czterech tysięcy nowych zachorowań na czerniaka. Eksperci szacują, że rak skóry rozwinie się przynajmniej raz w życiu u co trzeciej osoby do 65. roku życia.



