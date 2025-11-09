Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]

Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc sprawa trafi do sądu. źródło: gryfice.policja.gov.pl
1000 złotych mandatu oraz 11 punktów karnych - takie konsekwencje spotkały 35-letniego kierowcę.
Mężczyzna - przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h - jechał drogą S6 z prędkością 193 km/h.
Złapali go policjanci z Gryfic pełniący służbę w ramach zachodniopomorskiej grupy SPEED. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc sprawa trafi do sądu.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
