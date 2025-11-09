Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Nadchodzące doby: IMGW ostrzega przed mgłą w regionie

Region Polska Agencja Prasowa

W północno-zachodniej części kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, które lokalnie mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. źródło: https://x.com/IMGWmeteohttps://x.com/IMGWmeteo
W północno-zachodniej części kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, które lokalnie mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. źródło: https://x.com/IMGWmeteohttps://x.com/IMGWmeteo
W najbliższych dwóch dniach na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże zachmurzenie, a w północno-zachodniej Polsce i z w rejonach podgórskich wystąpią mgły ograniczające widzialność do 500 m.
Nocami w rejonach podgórskich wartości spadną do około do 1-2 st. C - powiedziała synoptyk IMGW Karolina Ścisłowska.

W niedzielę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe miejscami na południu kraju. Lokalnie słabe opady deszczu i mżawki, a wysoko w Sudetach oraz Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W północno-zachodniej części kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, które lokalnie mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy do 11 st. C na południu Polski. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.

W nocy ponownie zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu. Miejscami słabe opady deszczu i mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Gdzieniegdzie w nocy również utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m lub lokalnie poniżej 200 m. Temperatura minimalna od 4 do 7 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, około 2-3 st. C. Wiatr słaby w kierunków zachodnich.

W poniedziałek pogoda nie ulegnie zmianie. Zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, lokalnie wystąpią mżawki oraz opady deszczu. Wzrośnie ograniczenie widzialności spowodowane mgłami - do około 300-400 m.
Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C, w rejonach podgórskich około 5 st. C. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

Kolejnej nocy zachmurzenie duże. Miejscami prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. Na zachodzie kraju utworzą się mgły, z ograniczeniem widzialności do około 400 m. Temperatura minimalna od 3 do 6 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tutaj około 1-2 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12508 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 4945 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4673 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4405 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4211 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jan Holoubek

Najnowsze podcasty