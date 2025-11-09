Nadchodzące doby: IMGW ostrzega przed mgłą w regionie

W najbliższych dwóch dniach na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże zachmurzenie, a w północno-zachodniej Polsce i z w rejonach podgórskich wystąpią mgły ograniczające widzialność do 500 m.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nocami w rejonach podgórskich wartości spadną do około do 1-2 st. C - powiedziała synoptyk IMGW Karolina Ścisłowska.W niedzielę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe miejscami na południu kraju. Lokalnie słabe opady deszczu i mżawki, a wysoko w Sudetach oraz Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.W północno-zachodniej części kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, które lokalnie mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy do 11 st. C na południu Polski. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.W nocy ponownie zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu. Miejscami słabe opady deszczu i mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.Gdzieniegdzie w nocy również utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m lub lokalnie poniżej 200 m. Temperatura minimalna od 4 do 7 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, około 2-3 st. C. Wiatr słaby w kierunków zachodnich.W poniedziałek pogoda nie ulegnie zmianie. Zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, lokalnie wystąpią mżawki oraz opady deszczu. Wzrośnie ograniczenie widzialności spowodowane mgłami - do około 300-400 m.Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C, w rejonach podgórskich około 5 st. C. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.Kolejnej nocy zachmurzenie duże. Miejscami prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. Na zachodzie kraju utworzą się mgły, z ograniczeniem widzialności do około 400 m. Temperatura minimalna od 3 do 6 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tutaj około 1-2 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.