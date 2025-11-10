Szczeciński Bieg Niepodległości. Wciąż można dołączyć

We wtorek po raz siódmy wystartuje Szczeciński Bieg Niepodległości. Jego trasa poprowadzi z Wałów Chrobrego ulicami: Małopolską, Starzyńskiego, przez park Żeromskiego do Wałów Chrobrego.
Kto nie zapisał się w pierwszej puli, może odebrać pakiet startowy w poniedziałek na dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego w godzinach od 13.00 do 18.00
Początek biegu dla Niepodległej o godz. 15.00. Przewidziano również atrakcje dla najmłodszych, którzy wystartują dwie godziny wcześniej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Początek biegu dla Niepodległej o godz. 15.00. Przewidziano również atrakcje dla najmłodszych, którzy wystartują dwie godziny wcześniej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas