Niepodległość można świętować na wiele sposobów. Masa atrakcji w Szczecinie

Z wojskiem, uroczyście, muzycznie bądź na sportowo. Z okazji Święta Niepodległości w Szczecinie szykuje się masa atrakcji. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy mogą uczcić ten dzień.
O godzinie 12 z Placu Solidarności wyruszy 15. Szczeciński Marsz Niepodległości, a chcący świętować na sportowo będą mogli pokonać pięciokilometrową trasę podczas Szczecińskiego Biegu Niepodległości.
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci. Zabawę na sportowo z torami przeszkód przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu. Miłośnicy kina mogą natomiast odwiedzić Pioniera, tam czeka na nich Dzień Kina Polskiego.
Autorka edycji: Joanna Chajdas