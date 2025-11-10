Niepodległość można świętować na wiele sposobów. Masa atrakcji w Szczecinie

Z wojskiem, uroczyście, muzycznie bądź na sportowo. Z okazji Święta Niepodległości w Szczecinie szykuje się masa atrakcji. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy mogą uczcić ten dzień.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wojewódzkie obchody odbędą się o godzinie 11 na Wałach Chrobrego. Tam na odwiedzających czeka apel, koncert zespołu trębaczy czy pokaz sprzętu wojskowego.O godzinie 12 z Placu Solidarności wyruszy 15. Szczeciński Marsz Niepodległości, a chcący świętować na sportowo będą mogli pokonać pięciokilometrową trasę podczas Szczecińskiego Biegu Niepodległości.Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci. Zabawę na sportowo z torami przeszkód przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu. Miłośnicy kina mogą natomiast odwiedzić Pioniera, tam czeka na nich Dzień Kina Polskiego.