Ruszają szkolenia wojskowe dla cywili

Materiały organizatora.

Mieszkańcy regionu mogą zgłosić się na bezpłatne szkolenia wojskowe w ramach programu "wGotowości". To program wprowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a ze szkolenia może skorzystać każdy obywatel Polski.





Pierwsze kursy rozpoczną się 22 listopada i potrwają do połowy grudnia.



Harmonogram szkoleń:



Choszczno, ul. Drawieńska 42:



- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa

- 11 grudnia - Kurs Medyczny



Trzebiatów, ul. Zagórska 20:



- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa

- 24 listopada - Kurs Medyczny



Szczecin, ul. Metalowa 52:



- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa

- 12 grudnia - Kurs Medyczny

- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny



