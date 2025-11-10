Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ruszają szkolenia wojskowe dla cywili

Region Julia Nowicka

Materiały organizatora.
Materiały organizatora.
Mieszkańcy regionu mogą zgłosić się na bezpłatne szkolenia wojskowe w ramach programu "wGotowości". To program wprowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a ze szkolenia może skorzystać każdy obywatel Polski.
W naszym regionie szkolenia realizować będzie 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Szkolenia obejmować będą cztery kursy - podstawowego bezpieczeństwa, przetrwania, kurs medyczny oraz z cyberhigieny. Każdy kurs będzie trwał osiem godzin i odbędą się na terenie Szczecina, Trzebiatowa i Choszczna. Zapisy prowadzone są przez aplikacje mObywatel.

Pierwsze kursy rozpoczną się 22 listopada i potrwają do połowy grudnia.

Harmonogram szkoleń:

Choszczno, ul. Drawieńska 42:

- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 11 grudnia - Kurs Medyczny

Trzebiatów, ul. Zagórska 20:

- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 24 listopada - Kurs Medyczny

Szczecin, ul. Metalowa 52:

- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 12 grudnia - Kurs Medyczny
- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12566 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5121 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4781 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4302 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2745 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty