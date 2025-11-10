Ruszają szkolenia wojskowe dla cywili

Mieszkańcy regionu mogą zgłosić się na bezpłatne szkolenia wojskowe w ramach programu "wGotowości". To program wprowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a ze szkolenia może skorzystać każdy obywatel Polski.
W naszym regionie szkolenia realizować będzie 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Szkolenia obejmować będą cztery kursy - podstawowego bezpieczeństwa, przetrwania, kurs medyczny oraz z cyberhigieny. Każdy kurs będzie trwał osiem godzin i odbędą się na terenie Szczecina, Trzebiatowa i Choszczna. Zapisy prowadzone są przez aplikacje mObywatel.
Pierwsze kursy rozpoczną się 22 listopada i potrwają do połowy grudnia.
Harmonogram szkoleń:
Choszczno, ul. Drawieńska 42:
- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 11 grudnia - Kurs Medyczny
Trzebiatów, ul. Zagórska 20:
- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 24 listopada - Kurs Medyczny
Szczecin, ul. Metalowa 52:
- 22 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 12 grudnia - Kurs Medyczny
- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny
Edycja tekstu: Kamila Kozioł