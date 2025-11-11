Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W strugach deszczu, w dobrych humorach i na sportowo - tak świętowano podczas 7. Szczecińskiego Biegu Niepodległości.
Dziś celebrujemy swoją wolność

"Dziś celebrujemy swoją wolność"

Na Wałach Chrobrego pobiegli mali i duzi. Zawodnicy mieli do pokonania trasę o łącznej długości około 5 km. Nie zabrakło też sportowej rywalizacji dla najmłodszych, którzy mogli wystartować w biegu "Polak Mały".

- Dzisiaj troszeczkę pogoda utrudnia nam świętowanie, ale nie poddajemy się, szykujemy się do biegu - mówi Maciej Homis, pełniąc obowiązki rzecznika prasowego Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.

- Mamy święto i będziemy biec w szalikach, to są biegi niepodległościowe. - Dla ojczyzny miło pobiec. - Byłem kiedyś na maratonie i mi się spodobało. - Chcę trochę pobiegać i zdobyć medal. - Jestem z trójką dzieci. Pierwszy raz jesteśmy, ale bardzo nam się podoba, mimo pogody - podkreślają uczestnicy.

W 7. Szczecińskim Biegu Niepodległości wystartowało 600 zawodników w kategorii dorosłych i 250 dzieci.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

