Leszek Herman

Niezwykła wystawa w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego obejrzeć można było wyjątkową wystawę z okazji 107. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Ekspozycja znajduje się w specjalnie przygotowanym patriotycznym zakątku, w którym nie tylko można podziwiać eksponaty, ale też wpisać życzenia dla Polski w pamiątkowej księdze.

- Prezentujemy pamiątki po jednym z ojców niepodległości Ignacym Janie Paderewskim. Oprócz tego mogą państwo zobaczyć kolekcję szabel z tego okresu, należących do osób związanych z walką o niepodległość - mówi Lech Trawicki, dyrektor muzeum.

- Mamy dokument, w którym Józef Piłsudski zwalnia ministra Paderewskiego z urzędu i jednocześnie powierza mu funkcję tworzenia nowego gabinetu - dodaje Ewa Langowska, kierownik oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Wstęp do muzeum przez cały dzień jest bezpłatny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

