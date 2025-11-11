Wojskowy piknik w Szczecinie

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Nie codziennie można z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy. Taką okazję mieli we wtorek mieszkańcy Szczecina, którzy tłumnie przyszli na specjalny piknik zorganizowany przez 12. Brygadę Zmechanizowaną z okazji Święta Niepodległości.

- Przy ulicy Szczerbcowej zgromadziliśmy m.in. moździerz samobieżny, transporter opancerzony czy haubicę - mówi starszy kapral Tomasz Kwapniewski z 12. Brygady Zmechanizowanej.



- Mamy jeszcze WM, czyli wojskową karetkę wojskową. Mamy tego sprzętu bardzo dużo wystawionego. Jak najbardziej można wchodzić do środka do wozów. Można wszystko zobaczyć. Przez tę pogodę mamy bardzo dużo ludzi chętnych do oglądania sprzętu - podkreśla Kwapniewski.



Wielu szczecinianom, przede wszystkim tym najmłodszym, deszcz w ogóle nie przeszkadzał w oglądaniu uzbrojenia.



- Bardzo nam się podoba, tylko pogoda nie dopisała. My z dziećmi jesteśmy, więc szukamy atrakcji dla nich. - Czekamy w kolejce, żeby chłopcy obejrzeli broń i zobaczyli te wozy. - Największe wrażenie robią rosomaki i sprzęt wojskowy. - Są troszeczkę długie te kolejki, ale zdążyliśmy porobić zdjęcia. - Ciekawe, że można wejść do czołgu. Dziwnie jest, bo mało miejsca - mówią szczecinianie.



Wśród wystawionego sprzętu był również zrekonstruowany lekki pojazd wojskowy, z którego polscy żołnierze korzystali u schyłku II wojny światowej.



