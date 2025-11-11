80. urodziny Radia Szczecin [WIDEO]

GALA RADIA SZCZECIN
W świątecznej atmosferze serwujemy "radiową setkę", czyli film podsumowujący galę z okazji 80. urodzin Radia Szczecin.
Wystąpili:
Waldemar Malicki, Małgorzata Krzyżanowicz, Anita Rywalska-Sosnowska, Krzysztof Meisinger, Patrycja Betley, Meisinger Soloists
Patroni honorowi:
Wojewoda Zachodniopomorski - Adam Rudawski
Marszałek Pomorza Zachodniego - Olgierd Geblewicz
Prezydent Szczecina - Piotr Krzystek - który ugościł nas w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Partnerzy wydarzenia:
Zalando, Enea
Partnerzy wspierający:
Demant Polska, Matys Investment, ZARR i Framex
