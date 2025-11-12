Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Bałagan przy placu Kościuszki - magistrat ma zrobić porządek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Butelki, kartony i szczury w centrum Szczecina. Taki widok można spotkać w okolicy placu Kościuszki. Chodzi o pasaż handlowy przy ulicy Bolesława Krzywoustego 20.
Jak mówią mieszkańcy, w tym miejscu od dawna panuje bałagan, po likwidacji jednego z pawilonów. - Widać co widać. - Idę, kątem oka patrzę - co tu się wydarzyło? To jest przerażające. Centrum? Jak to wygląda? - Był tutaj śmietnik. To woła o pomstę do nieba. - Szczur właśnie przebiegł. Ja bym to zacytowała jednym słowem, ale go nie powiem, ale burdel naprawdę. - Centrum miasta - jak to wygląda? Szkoda słów.

- Teren zostanie uporządkowany - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu. - Będziemy wzywać byłego już dzierżawcę do uprzątnięcia tego terenu. Porozmawiamy również z dzierżawcami obok na temat sytuacji w tym miejscu i oczywiście wszystkich zobowiążemy do utrzymywania porządku, co jest oczywiście kluczowe.

Terenem, na którym znajdował się kiosk, zarządza szczeciński Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
Jak mówią mieszkańcy, w tym miejscu od dawna panuje bałagan, po likwidacji jednego z pawilonów.
- Teren zostanie uporządkowany - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

