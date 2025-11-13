Urban Lab Szczecin to nowa przestrzeń do rozmów o Szczecinie, miejsce warsztatów, projekcji filmowych, muzyki na żywo i spotkań ludzi, którym zależy na rozwoju miasta. Inauguracja w czwartek w Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej.

Po oficjalnej części, będzie można obejrzeć filmy społeczne stworzone przez studentki i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.



Następnie odbędą warsztaty, poświęcone przestrzeni publicznej, a o 18.30 w Urban Café - Silent Disco, czyli impreza, podczas której każdy tańczy w rytmie własnej muzyki.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Początek o godzinie 13.



Urban Lab Szczecin to inicjatywa Miasta Szczecin, której celem jest łączenie wiedzy, pasji i doświadczenia różnych środowisk – samorządowców, społeczników, naukowców, artystów i mieszkańców – by wspólnie projektować lepszą przyszłość miasta.



Inauguracja UrbanLab Szczecin

13 listopada 2025, godz. 13.00-20.00

UrbanLab - Technopark Pomerania, budynek F1 - ul. Cyfrowa 2