Branżowe Centrum Umiejętności powstanie w Szczecinie

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki powstanie w Szczecinie. Tak zakłada projekt uchwały Rady Miasta przygotowany na najbliższą sesję.

Nowa placówka działać ma od 1 stycznia 2026 roku w Zespole Szkół nr 4. Popularna "kolejówka" stanie się tym samym jednym ze 120 ośrodków w Polsce, które kształcić będą w wybranej przez siebie branży - mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Paweł Masłowski.



- Beneficjentami Branżowego Centrum Umiejętności są uczniowie innych szkół, nauczyciele, a także pracownicy wszystkich instytucji, gdzie rolę gra energetyka. To centrum umiejętności, związane z przesyłem i z wytwarzaniem energii wszelkiego rodzaju - tłumaczy Masłowski.



Paweł Masłowski dodaje, że szczecińska "kolejówka" - w ramach nowego projektu - zyska kilka nowoczesnych laboratoriów.



- Będą to laboratoria z wyposażeniem z górnej półki, a przynajmniej takie mamy zamierzenia, aby ci wszyscy pracownicy czy też beneficjenci wrócili do swoich zakładów z umiejętnościami obejmującymi nowoczesne technologie - podkreśla Masłowski.



Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Docelowo pełnić mają cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.



