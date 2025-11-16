Opowiedzieli o miłości do Szczecina poprzez muzykę. Festiwal Audiobrzegi [ZDJĘCIA]

fot. Julia Nowicka fot. Julia Nowicka fot. Julia Nowicka

Piosenki o rondach, paszteciku, a nawet o Cmentarzu Centralnym zabrzmiały w trakcie tegorocznego festiwalu Audiobrzegi.

To wszystko w ramach Wojewódzkiego Konkursu Piosenki o Szczecinie, którego finał odbył się w niedzielę na scenie Jazzment Klubu.



- Wszyscy tak przepięknie się rozśpiewali, byłam aż w szoku... Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na sprawdzenie siebie. - To nie jest taki typowy konkurs, bo mieliśmy też warsztaty. Po nich dowiadywaliśmy się, kto dostał się do gali. - Mieliśmy wspólne rozgrzewki głosowe i rozśpiewywanie się - mówili uczestnicy.



- W naszym regionie brakuje takiego miejsca, gdzie ludzie mogą się nauczyć poruszać na scenie. Nie ma też festiwali, które pozwalają wymieniać się doświadczeniami. Ten festiwal został stworzony właśnie po to, żeby artyści nie jeździli po całej Polsce, ale żeby mogli doświadczać tego tutaj w mieście, opowiadając o Szczecinie poprzez muzykę - podkreślała Sylwia Witkowska, prezeska Fundacji Arto.



Była to druga edycja konkursu organizowanego przez Fundację Arto.



Autorka edycji: Joanna Chajdas