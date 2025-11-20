Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Światowy Dzień Rzucania Palenia - dołącz do wyzwania

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / NoblePrime (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / NoblePrime (CC0 domena publiczna)
W czwartek obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Sprawdziliśmy, jakie podejście do palenia papierosów mają szczecinianie.
To jedna z najlepszych decyzji, jakie można podjąć dla swojego zdrowia... Najgorsze są jednak pierwsze trzy dni, wtedy organizm zaczyna odczuwać brak nikotyny.

- 17 lat palę, ale planuję rzucić... Kupiłem już specjalny suplement, teraz czekam tylko na sprzyjające okoliczności. Dla wielu papieros to rytuał przyjemności. - W jeden dzień postanowiłam, że nie będę więcej palić. Od 20 lat nie palę. Można, tylko trzeba chcieć. - Nie znam tego smaku wcale. Zdrowsza jestem i szczęśliwa z tego powodu - mówią mieszkańcy Szczecina.

- Od pierwszego papierosa jesteśmy narażeni na wystąpienie raka płuc - podkreśla specjalistka chorób płuc ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie dr Karina Witkiewicz. - Bo jak ktoś sięgnie po niego raz, to zapali i dziesiątego czy setnego papierosa... A któryś po drodze spowoduje w końcu raka - dodaje.

Rocznie w Polsce rozpoznaje się ponad 20 tysięcy przypadków raka płuc, którego najczęstszą przyczyną jest palenie tytoniu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8031 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6562 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4016 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3530 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty