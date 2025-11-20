Światowy Dzień Rzucania Palenia - dołącz do wyzwania

W czwartek obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Sprawdziliśmy, jakie podejście do palenia papierosów mają szczecinianie.



- Od pierwszego papierosa jesteśmy narażeni na wystąpienie raka płuc - podkreśla specjalistka chorób płuc ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie dr Karina Witkiewicz. - Bo jak ktoś sięgnie po niego raz, to zapali i dziesiątego czy setnego papierosa... A któryś po drodze spowoduje w końcu raka - dodaje.



Rocznie w Polsce rozpoznaje się ponad 20 tysięcy przypadków raka płuc, którego najczęstszą przyczyną jest palenie tytoniu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

To jedna z najlepszych decyzji, jakie można podjąć dla swojego zdrowia... Najgorsze są jednak pierwsze trzy dni, wtedy organizm zaczyna odczuwać brak nikotyny.- 17 lat palę, ale planuję rzucić... Kupiłem już specjalny suplement, teraz czekam tylko na sprzyjające okoliczności. Dla wielu papieros to rytuał przyjemności. - W jeden dzień postanowiłam, że nie będę więcej palić. Od 20 lat nie palę. Można, tylko trzeba chcieć. - Nie znam tego smaku wcale. Zdrowsza jestem i szczęśliwa z tego powodu - mówią mieszkańcy Szczecina.