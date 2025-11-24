Wicepremier ocenia akty dywersji w Polsce i wskazuje ich przyczyny [ZDJĘCIA]

To jeszcze metody z epoki sowieckiej - szef MSZ i wicepremier komentuje na naszej antenie zatrudnianie Ukraińców do aktów dywersji na terenie naszego kraju.

W odpowiedzi na rosyjskie akty agresji Radosław Sikorski poinformował także, że cofnął zgodę na działanie ostatniego w Polsce rosyjskiego konsulatu, który funkcjonuje w Gdańsku.





Szef MSZ zapewnił również, że polskie służby skutecznie wyłapują sprawców dywersji na terenie kraju.

Chodzi m.in. zniszczenie za pomocą ładunku wybuchowego torowiska na trasie Warszawa-Lublin. Jak ustaliły polskie służby - sprawcami było dwóch obywateli Ukrainy, którzy działali dla rosyjskiego wywiadu.Radosław Sikorski mówi, że w ten sposób Rosjanie chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - wywołać atmosferę strachu, a także podsycić niechęć do Ukrainy.Werbowanie Ukraińców do takich zadań nie jest przypadkiem - podkreślał wicepremier w "Rozmowie pod krawatem".- To jest oddziaływanie bezpośrednio na nasze umysły, żeby nastawiać Polaków przeciwko Zachodowi, przeciwko Ukraińcom w Polsce. To jest dla nich równie ważne jak te fizyczne zniszczenia, które powodują - powiedział.