Wicepremier ocenia akty dywersji w Polsce i wskazuje ich przyczyny [ZDJĘCIA]

To jeszcze metody z epoki sowieckiej - szef MSZ i wicepremier komentuje na naszej antenie zatrudnianie Ukraińców do aktów dywersji na terenie naszego kraju.
Radosław Sikorski mówi, że w ten sposób Rosjanie chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - wywołać atmosferę strachu, a także podsycić niechęć do Ukrainy.
Werbowanie Ukraińców do takich zadań nie jest przypadkiem - podkreślał wicepremier w "Rozmowie pod krawatem".
- To jest oddziaływanie bezpośrednio na nasze umysły, żeby nastawiać Polaków przeciwko Zachodowi, przeciwko Ukraińcom w Polsce. To jest dla nich równie ważne jak te fizyczne zniszczenia, które powodują - powiedział.
W odpowiedzi na rosyjskie akty agresji Radosław Sikorski poinformował także, że cofnął zgodę na działanie ostatniego w Polsce rosyjskiego konsulatu, który funkcjonuje w Gdańsku.
Szef MSZ zapewnił również, że polskie służby skutecznie wyłapują sprawców dywersji na terenie kraju.
