Jednym pasem po moście Cłowym. Nie jeździmy na pamięć!

Informacja dla kierowców, którzy regularnie pokonują trasę między prawobrzeżną częścią Szczecina, a centrum miasta: od poniedziałku rozpoczną się prace drogowe na moście Cłowym.
Tym samym w ciągu dwóch tygodni przejazd w obu kierunkach odbywać się będzie tylko jednym pasem.
Prace rozpoczną się w poniedziałek po porannym szczycie komunikacyjnym i potrwają około dwóch tygodni.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
