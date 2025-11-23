Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Jednym pasem po moście Cłowym. Nie jeździmy na pamięć!

Region Adam Wosik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Informacja dla kierowców, którzy regularnie pokonują trasę między prawobrzeżną częścią Szczecina, a centrum miasta: od poniedziałku rozpoczną się prace drogowe na moście Cłowym.
Tym samym w ciągu dwóch tygodni przejazd w obu kierunkach odbywać się będzie tylko jednym pasem.

Prace rozpoczną się w poniedziałek po porannym szczycie komunikacyjnym i potrwają około dwóch tygodni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6836 razy)
  2. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3512 razy)
  3. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2713 razy)
  4. Miliardowe inwestycje w Szczecinie
    (od 17 listopada oglądane 2644 razy)
  5. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2034 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów

Najnowsze podcasty