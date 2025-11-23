Duszpasterstwa akademickie Szczecina zapraszają studentów

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Msza święta, adoracja, krąg biblijny, ale też zajęcia z gotowania, spotkania w kawiarence, wyjazdy czy wolontariat w świetlicy dla dzieci i młodzieży to oferta największych szczecińskich duszpasterstw akademickich.

Zarówno chrystusowcy, jak i dominikanie szukają sposobów, jak przyciągnąć studentów do Kościoła.



Maja jest w duszpasterstwie trzy lata i obok codziennych aktywności "W Sercu" u chrystusowców ceni sobie wolontariat w świetlicy dla dzieci i młodzieży.



- Super miejsce, są super dzieciaki. To są dzieci, które mają jakieś trudności w domu czy w nauce. Ta świetlica jest po to, żeby tym dzieciom pomagać, żeby się przygotowały później do dorosłego życia - mówi Maja.



Dominikanin ojciec Paweł Biszewski mówi, że oferta dla studentów w "Bramie" jest w duchu dominikańskim.



- Trzy filary duchowości dominikańskiej: liturgia, wspólnota, studium. Liturgia, czyli chcemy wspólnie celebrować Eucharystię w niedzielę. Wspólnota, a więc przed nami różne wyjazdy integracyjne. I trzecie studium, czyli spotkania biblijne - wymienia o. Biszewski.



Duszpasterstwo akademickie działa także przy kościele jezuitów w Szczecinie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski