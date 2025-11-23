Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Duszpasterstwa akademickie Szczecina zapraszają studentów

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Msza święta, adoracja, krąg biblijny, ale też zajęcia z gotowania, spotkania w kawiarence, wyjazdy czy wolontariat w świetlicy dla dzieci i młodzieży to oferta największych szczecińskich duszpasterstw akademickich.
Zarówno chrystusowcy, jak i dominikanie szukają sposobów, jak przyciągnąć studentów do Kościoła.

Maja jest w duszpasterstwie trzy lata i obok codziennych aktywności "W Sercu" u chrystusowców ceni sobie wolontariat w świetlicy dla dzieci i młodzieży.

- Super miejsce, są super dzieciaki. To są dzieci, które mają jakieś trudności w domu czy w nauce. Ta świetlica jest po to, żeby tym dzieciom pomagać, żeby się przygotowały później do dorosłego życia - mówi Maja.

Dominikanin ojciec Paweł Biszewski mówi, że oferta dla studentów w "Bramie" jest w duchu dominikańskim.

- Trzy filary duchowości dominikańskiej: liturgia, wspólnota, studium. Liturgia, czyli chcemy wspólnie celebrować Eucharystię w niedzielę. Wspólnota, a więc przed nami różne wyjazdy integracyjne. I trzecie studium, czyli spotkania biblijne - wymienia o. Biszewski.

Duszpasterstwo akademickie działa także przy kościele jezuitów w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6846 razy)
  2. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3519 razy)
  3. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2721 razy)
  4. Miliardowe inwestycje w Szczecinie
    (od 17 listopada oglądane 2653 razy)
  5. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od dzisiaj oglądane 2649 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów

Najnowsze podcasty