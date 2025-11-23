Beniaminek za mocny na Kotwicę [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Porażka koszykarzy Kotwicy Kołobrzeg. Czarodzieje z Wydm przegrali z beniaminkiem z Katowic.

Zespół Miners Katowice przyjechał do Kołobrzegu jako przedostatnia drużyna w tabeli 1 Ligi. Katowiczanie sprawili nad morzem niespodziankę i wygrali 93:81. Po meczu kapitan Kotwicy Paweł Dzierżak zaznaczał, że pomimo 16. pozycji w lidze, rywal Kotwicy prezentuje wysoki poziom, który pokazał w hali Milenium.



- Drużyna z Katowic to nie jest słaby zespół. Oni grają dobry, agresywny basket, napędzają się kontratakami, nie mają zbyt wielu dziur w obronie i ich miejsce w tabeli w tym momencie na pewno nie odzwierciedla ich gry - powiedział Dzierżak.



Szkoleniowiec Kotwicy Rafał Frank nie ukrywa, że kolejny raz dała o sobie znać krótka ławka rezerwowych. - Troszkę krótka rotacja, którą mieliśmy i musimy w taki sposób funkcjonować, jaki funkcjonujemy. Stawialiśmy się, ile mogliśmy - przyznał Frank.



Dla Kotwicy była to szósta porażka w sezonie. Kołobrzeżanie zajmują obecnie zaledwie 13. pozycję w tabeli.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski