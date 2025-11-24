Finał rozbudowy DW 163 w Białogardzie

Ma być bezpieczniej i bez korków; zakończyła się kolejna inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 163. Tym razem była to rozbudowa odcinka tej drogi w Białogardzie.
Zaprojektowano całkowicie nowe rozwiązanie przesuwając skrzyżowanie poza ciasną zabudowę kamieniczną.
Utworzono nowe rondo i dobudowano 260-metrowy odcinek drogi, łączący ul. Krzywoustego ze Świdwińską.
Inwestycja kosztowała prawie 9,5 miliona złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
