Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Finał rozbudowy DW 163 w Białogardzie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Ma być bezpieczniej i bez korków; zakończyła się kolejna inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 163. Tym razem była to rozbudowa odcinka tej drogi w Białogardzie.
Zaprojektowano całkowicie nowe rozwiązanie przesuwając skrzyżowanie poza ciasną zabudowę kamieniczną.

Utworzono nowe rondo i dobudowano 260-metrowy odcinek drogi, łączący ul. Krzywoustego ze Świdwińską.

Inwestycja kosztowała prawie 9,5 miliona złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od wczoraj oglądane 3149 razy)
  2. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2734 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2095 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1734 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin

Najnowsze podcasty