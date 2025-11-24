Poranek w Szczecinie: "Było odśnieżanie i będzie spóźnienie do pracy..." [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Łopaty, szczotki i skrobaczki poszły w ruch - w nocy w Szczecinie i w regionie sypnęło śniegiem.

Mieszkańcy przyznają, że pierwsze opady białego puchu nieco utrudniły poranną organizację w wyjściu do pracy czy szkoły.



- Było odśnieżanie, odmrażanie i zaraz będzie spóźnienie do pracy. - Ciężko było. - Troszeczkę spadło śniegu, ale niedużo. - Centymetr może się zebrało. - Jak wyjeżdżałam od siebie z ronda koła jednak zamieliły. - Jestem na zimówkach, to nie odczułem - relacjonowali.



Szczecińskie biuro prognoz informuje, że w ciągu dnia pojawią się słabe opady śniegu, które nocą będą znikać.



Temperatura w ciągu dnia: kilka stopni powyżej zera. W nocy znów na minusie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna