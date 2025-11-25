Uratował porażonego prądem, pogratulował mu prezydent

Gdy dojdzie do porażenia prądem ważne jest jak najszybsze wezwanie ratowników medycznych - podkreśla szczecinianin, student medycyny, który kilka dni temu uratował życie pracownika firmy energetycznej, który podczas pracy został porażony prądem.

Student V roku kierunku lekarskiego PUM w Szczecinie, Marcel Neumann za swoja bohaterską postawę odebrał gratulacje z rak prezydenta miasta Piotra Krzystka. Sam przyznaje, że najważniejsze w tym przypadku było wezwanie ratowników medycznych.





- Choćby resuscytacja i uciski były najwyższej jakości, to tak długo, jak nie są poinformowane odpowiednie służby i nikt nie przyjedzie na miejsce zdarzenia, nie ma to tak naprawdę znaczenia i nie da to żadnego efektu - powiedział.

Aby pomóc takiej osobie należy jak najszybciej odciąć dopływ prądu i przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.- Może dojść do takiej sytuacji, w której dojdzie do zatrzymania krążenia i zaburzeń rytmu serca, które wymagają defibrylacji. Te uciśnięcia w tempie 100-120 na minutę na głębokość 5-6 cm są tutaj istotne - instruuje ratowniczka medyczna Paulina Bielska.Objawy występujące przy porażeniu prądem elektrycznym to skurcze mięśni, silny ból oraz poparzenia skóry. W przypadku cięższych porażeń mogą pojawić się zaburzenia oddychania, a także utrata przytomności.