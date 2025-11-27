Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Bezpłatne badania dla mężczyzn na prostatę

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Błękitna wstążka to symbol walki z rakiem prostaty. źródło: Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w powiecie polickim. Od czwartku panowie będą mogli wykonać testy PSA, czyli szybkie badanie krwi, które pozwala ocenić stan prostaty.
Testy będzie można wykonać w Starostwie Powiatowym w Policach, między 15 a 17. Trzeba się wcześniej zapisać - numer i szczegóły można znaleźć tu. Badania odbędą się także w piątek.

Dodatkowo na stoisku informacyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Polickie Amazonki udzielane będą informacje i instruktaż badania piersi i jąder w ramach profilaktyki nowotworowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty