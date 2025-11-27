Bezpłatne badania dla mężczyzn na prostatę

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w powiecie polickim. Od czwartku panowie będą mogli wykonać testy PSA, czyli szybkie badanie krwi, które pozwala ocenić stan prostaty.
Testy będzie można wykonać w Starostwie Powiatowym w Policach, między 15 a 17. Trzeba się wcześniej zapisać - numer i szczegóły można znaleźć tu. Badania odbędą się także w piątek.
Dodatkowo na stoisku informacyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Polickie Amazonki udzielane będą informacje i instruktaż badania piersi i jąder w ramach profilaktyki nowotworowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodatkowo na stoisku informacyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Polickie Amazonki udzielane będą informacje i instruktaż badania piersi i jąder w ramach profilaktyki nowotworowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski