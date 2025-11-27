Bezpłatne badania dla mężczyzn na prostatę

Błękitna wstążka to symbol walki z rakiem prostaty. źródło: Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w powiecie polickim. Od czwartku panowie będą mogli wykonać testy PSA, czyli szybkie badanie krwi, które pozwala ocenić stan prostaty.