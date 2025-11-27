Miliony na modernizację plaży

Prawie sześć milionów złotych na modernizację miejskiej plaży otrzymała Gmina Choszczno.
Jezioro Klukom ma stać się bardziej atrakcyjne dla wypoczywających tam turystów. Pojawić ma się nowa plaża, pomost i promenada. Stworzone zostanie kąpielisko dla dzieci i strefa sanitarna. Wokół plaży pojawią się boiska wielofunkcyjne, a także miejsca do grillowania, ławki i scena widowiskowa.
Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. Prace mają zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2027 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
