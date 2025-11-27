Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Miliony na modernizację plaży

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie sześć milionów złotych na modernizację miejskiej plaży otrzymała Gmina Choszczno.
Jezioro Klukom ma stać się bardziej atrakcyjne dla wypoczywających tam turystów. Pojawić ma się nowa plaża, pomost i promenada. Stworzone zostanie kąpielisko dla dzieci i strefa sanitarna. Wokół plaży pojawią się boiska wielofunkcyjne, a także miejsca do grillowania, ławki i scena widowiskowa.

Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. Prace mają zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2027 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 6116 razy)
  2. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3689 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3069 razy)
  4. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2527 razy)
  5. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od dzisiaj oglądane 2317 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty