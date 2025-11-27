Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Stoi pusty, choć w okolicy aut jest mnóstwo. Miesiąc po otwarciu, parkingowiec przy ulicy Małkowskiego w Szczecinie, świeci pustkami... bo ponad połowa miejsc jest wolna.
Dziennie, nie licząc abonamentów, zagląda tam średnio 59 kierowców. Dwupoziomowy parking ma 262 miejsca postojowe, z tego około 60 przeznaczono na abonamenty.

Mieszkańcy mówią wprost "za drogo" i tak trwa miejski paradoks: pusty parking, pełne ulice.

- Fajna idea, tylko szkoda, że tak drogo. - Ulice są przepełnione, a parking pusty. Przynajmniej człowiek przyjeżdża i ma miejsce, od razu staje i nie musi szukać. - Za mocno polecieli z tymi cenami. - Dla mieszkańców to zrobili abonament. 300 zł za miesiąc. My za dwie ulice płacimy 260 zł na pół roku. - To po prostu jak ktoś umie liczyć, to raczej tam nie stanie. - Taki paradoks jest tej całej inwestycji - mówią mieszkańcy.

- Przez pierwszy tydzień parkingowiec był bezpłatny. Do 25 listopada sprzedaliśmy dwa zwykłe abonamenty za 600 złotych miesięcznie i 41 dla okolicznych mieszkańców za 300 złotych. Jest za wcześnie za wnioski. Po roku będziemy mogli stwierdzić czy parkingowiec się przyjął - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - To nie są oczywiście dane, które nas satysfakcjonują. Chcielibyśmy, aby ten parkingowiec był wypełniony po brzegi przez całą dobę, ale to jest nierealne założenie. Chodzi o to, żeby ten parking był pełny, ale jednocześnie, żeby zawsze można było tam zaparkować. To jest według mnie optymalny model. Powiedzmy powyżej 200, to już jesteśmy zadowoleni.

Rzecznik spółki NiOL odniósł się także do cen za postój. - Może poza tym abonamentem, nazwijmy to komercyjnym, to ceny są subrynkowe. Jest nieco taniej niż w Strefie Płatnego Parkowania, jeśli chodzi o opłatę za godzinę. Abonamenty dla mieszkańców, to te 300 zł to jest myślę bardzo atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę okoliczne parkingi czy parkingowce w Szczecinie - uważa Jachim.

Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele oraz święta. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 4 zł, ale maksymalnie 50 zł za jedną dobę.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rzecznik spółki NiOL odniósł się także do cen za postój.

