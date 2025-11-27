OSP będzie szkolić młodzież i ratowników

Szczecińskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będą szkolić młodzież i ratowników.
OSP Szczecin zajmie się specjalistycznymi szkoleniami wysokościowymi, czyli między innymi budowaniem prostych systemów linowych do transportu osób poszkodowanych. Natomiast OSP Gryf przeprowadzi szkolenie ze współpracy, poszukiwania osób w terenach leśnych czy pierwszej pomocy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Każda z jednostek otrzymała na ten cel 10 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
