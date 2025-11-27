Szczecińska wersja Monopoly. Premiera w sobotę

Jedna z najbardziej popularnych gier na świecie w końcu doczekała się szczecińskiej wersji. Premiera Monopoly w sobotę.

Gra powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina. Jak będzie wyglądała? Jakie miejsca znajdą się na planszy? Tego wszystkiego dowiemy się już w sobotę w GALAXY. Początek o 12.



Jedynym z partnerów projektu jest Szczecińska Agencja Artystyczna.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski