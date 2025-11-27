Twarze depresji, czyli telefon zaufania dla nauczycieli

"Nareszcie" i "w końcu ktoś o nas pomyślał" - tak szczecińscy nauczyciele komentują uruchomienie przeznaczonego dla nich telefonu zaufania.
Ogólnopolski numer uruchomiła Fundacja "Twarze depresji", która od początku listopada gromadzi dane, co do liczby zgłoszeń i problemów.
Tematy, które można by poruszyć w rozmowie ze specjalistami to m.in. wypalenie zawodowe.
- Musimy się wspierać i rozmawiać na temat problemów naszych uczniów, tego, co nas dotyczy. To jest na zasadzie superwizji; pozwoli nam to dobrze pracować i lepiej pomagać młodzieży - oceniła jedna ze szczecińskich nauczycielek.
Telefon Zaufania Fundacji "Twarze Depresji" działa w każdy poniedziałek w godz. 13-17.
Nauczyciele mogą dzwonić pod numer (+48) 510 338 182.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Tematy, które można by poruszyć w rozmowie ze specjalistami to m.in. wypalenie zawodowe.
- Musimy się wspierać i rozmawiać na temat problemów naszych uczniów, tego, co nas dotyczy. To jest na zasadzie superwizji; pozwoli nam to dobrze pracować i lepiej pomagać młodzieży - oceniła jedna ze szczecińskich nauczycielek.
Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, po drugiej stronie słuchawki czeka specjalista, który wysłucha, doradzi i odpowie na wszystkie pytania.
Telefon zaufania przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy mierzą się z przeciążeniem, stresem, wypaleniem, a także tych, którzy nie wiedzą, jak zareagować w kontaktach z uczniami.
Telefon Zaufania Fundacji "Twarze Depresji" działa w każdy poniedziałek w godz. 13-17.
Nauczyciele mogą dzwonić pod numer (+48) 510 338 182.
Edycja tekstu: Jacek Rujna