Twarze depresji, czyli telefon zaufania dla nauczycieli

"Nareszcie" i "w końcu ktoś o nas pomyślał" - tak szczecińscy nauczyciele komentują uruchomienie przeznaczonego dla nich telefonu zaufania.

Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, po drugiej stronie słuchawki czeka specjalista, który wysłucha, doradzi i odpowie na wszystkie pytania.





Telefon zaufania przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy mierzą się z przeciążeniem, stresem, wypaleniem, a także tych, którzy nie wiedzą, jak zareagować w kontaktach z uczniami.

Ogólnopolski numer uruchomiła Fundacja "Twarze depresji", która od początku listopada gromadzi dane, co do liczby zgłoszeń i problemów.Tematy, które można by poruszyć w rozmowie ze specjalistami to m.in. wypalenie zawodowe.- Musimy się wspierać i rozmawiać na temat problemów naszych uczniów, tego, co nas dotyczy. To jest na zasadzie superwizji; pozwoli nam to dobrze pracować i lepiej pomagać młodzieży - oceniła jedna ze szczecińskich nauczycielek.Telefon Zaufania Fundacji "Twarze Depresji" działa w każdy poniedziałek w godz. 13-17.Nauczyciele mogą dzwonić pod numer (+48) 510 338 182.