Sieć ścieżek rowerowych rozciągnie się na południe

Powstanie kolejny odcinek rowerowej trasy Blue Velo. Tym razem w Kaleńsku w gminie Boleszkowice.
To najdalej wysunięta miejscowość na południe naszego województwa. Natomiast na odcinku Chwarszczany - granica województwa i w miejscowości Dębno - wykonane zostanie oznakowanie.
Te odcinki będą miały łącznie ponad 13,5 km. Właśnie trwa sprawdzanie ofert, które wpłynęły w ramach przetargu.
