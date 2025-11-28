Sieć ścieżek rowerowych rozciągnie się na południe

Powstanie kolejny odcinek rowerowej trasy Blue Velo. Tym razem w Kaleńsku w gminie Boleszkowice.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



To najdalej wysunięta miejscowość na południe naszego województwa. Natomiast na odcinku Chwarszczany - granica województwa i w miejscowości Dębno - wykonane zostanie oznakowanie.Te odcinki będą miały łącznie ponad 13,5 km. Właśnie trwa sprawdzanie ofert, które wpłynęły w ramach przetargu.