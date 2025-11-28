Remont pomnika w Starych Łysogórkach

Modernizacja Pomnika Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.
Prace obejmą renowację przy obelisku i rzeźbie, odnowienie metalowych elementów oraz uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni wokół.
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek