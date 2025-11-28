Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kosiniak-Kamysz: "Nie ma bezpiecznego Bałtyku bez polskiej marynarki wojennej"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/Jerzy Muszyński
Fot. PAP/Jerzy Muszyński
Marynarka Wojenna odgrywa istotną rolę na Morzu Bałtyckim w obliczu rosyjskich prowokacji. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony Bałtyku podczas Święta Marynarki Wojennej w Świnoujściu.
- Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO z małym, ale bardzo niebezpiecznym wyjątkiem. I wokół tego skupiają się nasze operacje jak Bezpieczna Zatoka, jak Baltic Sentry. Nie ma bezpiecznego Bałtyku bez polskiej marynarki wojennej, bo we wszystkich tych operacjach bierzecie codziennie udział. Bałtyk nigdy nie był tak ważny dla nas jak dzisiaj wobec całej wspólnoty Marynarki Wojennej, wszystkich marynarzy. Wyrazy największego uszanowania i wdzięczności. Potrzebujemy Was, potrzebujemy Waszych zdolności, potrzebujemy Waszych umiejętności, Waszego oddania - mówi Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał wicepremier, będzie specjalny dodatek dla marynarzy:

- To jest radykalna zmiana, bo do tej pory przez lata to było 400 zł na miesiąc, a teraz za każdy dzień przynajmniej 6 godzin, jeśli ma na morzu, to jest 180 zł - dodaje Kosiniak-Kamysz.

Dodatkiem zostaną objęci także wojskowi płetwonurkowie, którzy działają między innymi przy poszukiwaniu niebezpiecznych przedmiotów w portowych wodach.

Dziś Marynarka Wojenna obchodzi 107. rocznicę utworzenia tego rodzaju wojsk w siłach zbrojnych. Rozkaz o utworzeniu wojsk morskich wydał marszałek Józef Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

