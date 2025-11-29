Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Literacki Jantar dla debiutanta [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tegoroczna Nagroda Literacka Jantar trafiła w ręce debiutanta. Otrzymał ją Patryk Zalaszewski za książkę "Luneta z rybiej głowy".
Wyróżnienie to - co roku przyznawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - wręczono w sobotę w trakcie uroczystej gali, która odbyła się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

- Emocje są spore. Oczywiście jestem bardzo, bardzo wzruszony, oczywiście zawsze w takich sytuacjach mówi się, że ktoś się nie spodziewał nagrody, ale tak faktycznie jest... Sama książka wydaje mi się, że jest przede wszystkim o grupie ludzi żyjących nad morzem, którzy w pewnym momencie swojego życia poczuli, że są nieszczęśliwi i próbują coś z tym zrobić. Czasem się nie udaje, a czasem się udaje - opowiadał Zalaszewski.

W plebiscycie czytelników nagrodzony został reportaż "Heweliusz" Adama Zadwornego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 12707 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od przedwczoraj oglądane 5902 razy)
  3. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od przedwczoraj oglądane 4176 razy)
  4. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3861 razy)
  5. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od dzisiaj oglądane 2717 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty