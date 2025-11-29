Literacki Jantar dla debiutanta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tegoroczna Nagroda Literacka Jantar trafiła w ręce debiutanta. Otrzymał ją Patryk Zalaszewski za książkę "Luneta z rybiej głowy".

Wyróżnienie to - co roku przyznawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - wręczono w sobotę w trakcie uroczystej gali, która odbyła się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.



- Emocje są spore. Oczywiście jestem bardzo, bardzo wzruszony, oczywiście zawsze w takich sytuacjach mówi się, że ktoś się nie spodziewał nagrody, ale tak faktycznie jest... Sama książka wydaje mi się, że jest przede wszystkim o grupie ludzi żyjących nad morzem, którzy w pewnym momencie swojego życia poczuli, że są nieszczęśliwi i próbują coś z tym zrobić. Czasem się nie udaje, a czasem się udaje - opowiadał Zalaszewski.



W plebiscycie czytelników nagrodzony został reportaż "Heweliusz" Adama Zadwornego.



Autorka edycji: Joanna Chajdas