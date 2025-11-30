Caritas pomaga w Adwencie

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jak co roku przed świętami Caritas rozprowadza świece na wigilijny stół, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom z dziećmi. To nie jedyna pomoc przed świętami.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas

Od lat 90. sytuacja materialnego wsparcia słabo sytuowanych rodzin z dziećmi mocno się zmieniła, ale potrzeby są ciągle aktualne - mówi ks. Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Dlatego wspieramy rodziny materialnie słabo sytuowane przy pomocy zebranych środków, przez paczki żywnościowe, przez upominki świąteczne dla dzieci, przez wsparcie działania świetlic opiekujących się dziećmi.Adwent to także czas, kiedy można skompletować Torby Miłosierdzia - dodaje ks. Mariusz Ogórski: - Które można pobrać z parafii i uzupełnione zwrócić. W ten sposób parafialny zespół Caritas będzie mógł przekazać paczkę żywnościową do domów najbardziej potrzebujących.W ciągu jednego roku - w trakcie Adwentu - Caritas archidiecezjalny jest w stanie rozprowadzić 70 tysięcy świec.