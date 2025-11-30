Caritas pomaga w Adwencie

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jak co roku przed świętami Caritas rozprowadza świece na wigilijny stół, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom z dziećmi. To nie jedyna pomoc przed świętami.
Adwent to także czas, kiedy można skompletować Torby Miłosierdzia - dodaje ks. Mariusz Ogórski: - Które można pobrać z parafii i uzupełnione zwrócić. W ten sposób parafialny zespół Caritas będzie mógł przekazać paczkę żywnościową do domów najbardziej potrzebujących.
W ciągu jednego roku - w trakcie Adwentu - Caritas archidiecezjalny jest w stanie rozprowadzić 70 tysięcy świec.
Edycja tekstu: Joanna Chajdas