Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują

Rodzice młodych piłkarzy, którzy trenują w Chemiku Police protestują. Chodzi o planowane podwyżki miesięcznych opłat za udział dzieci w zajęciach treningowych.

Zarząd Klubu chce je podnieść od 1 stycznia o 55 proc. - mówi jeden z rodziców rocznika 2018 i 2019 Paweł Misiura.



- Jest to dla nas niepokojąca, ze względu tego, że nie wiemy jak wygląda sytuacja w klubie. Wystąpiliśmy z pismem do Chemika, aby się spotkać i porozmawiać na temat sytuacji, która dotknęła rodziców i nasze dzieci. Obawiamy się, że za rok klub wyjdzie z drugą taką sprawą, która chwyci za kieszenie rodziców - podkreśla Misiura.



W komunikacie przesłanym rodzicom klub informuje, że "ciągle rosnące koszty towarów i usług związanych z prowadzeniem klubu sportowego nie pozwalają na utrzymanie opłaty treningowej na dotychczasowym poziomie". Przyczyną podwyżki opłat, zdaniem Zarządu Chemika Police, mają być także "wysokie koszty związane z organizacją meczów ligowych, opłat sędziowskich, opieki medycznej, transportu oraz wynagrodzeń".



