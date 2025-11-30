Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Spotkania autorskie, wywiady i panele dyskusyjne. Festiwal Czytania za nami [ZDJĘCIA]

Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
13. edycja Festiwalu Czytania, który odbywał się w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej za nami.
Jak mówili jego uczestnicy, to była doskonała okazja, by spotkać się z ulubionymi autorami książek, uczestniczyć w dyskusjach czy posłuchać wywiadu z tegoroczną laureatką Nagrody Nike.

- Skończyło spotkanie na temat pisarza z Węgier, który został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Zaraz będziemy mieli spotkanie z Elizą Kącką, która jest laureatką Nagrody Literackiej Nike. Takie spotkania przybliżają nas do osób, które są w czołówce pisarzy i pisarek. - Jeżeli się kocha książki, to jak najbardziej warto tu przyjść, bo można poznać autorów, zobaczyć ich na żywo, posłuchać co mają do powiedzenia - podkreślali uczestnicy.

- To nas integruje jako społeczność ludzi nie tylko piszących, ale i czytających. Dla pisarki poza tym, że jest to wzruszające, to jest to też kapitalne wsparcie, nie tylko emocjonalne, ale też - w jakimś sensie - merytoryczno-pisarskie, bo ja się ciągle dowiaduję czegoś nowego - dodała Eliza Kącka, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, pisarka.

Podczas wydarzenia można było także kupić książki obecnych na festiwalu autorów oraz otrzymać ich autografy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

