Marznące opady i gęsta mgła

W regionie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na plusie, ale mimo to na drogi wyjechał sprzęt zimowy.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pracują 34 solarki. Są na głównych trasach województwa.
Przewidywane lub występujące opady marznącego deszczu lub mżawki powodują gołoledź. Lokalnie mgły będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Przewidywane lub występujące opady marznącego deszczu lub mżawki powodują gołoledź. Lokalnie mgły będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna