Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Marznące opady i gęsta mgła

Region Anna Arabska-Szmajdzińska, IAR

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W regionie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na plusie, ale mimo to na drogi wyjechał sprzęt zimowy.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pracują 34 solarki. Są na głównych trasach województwa.

Przewidywane lub występujące opady marznącego deszczu lub mżawki powodują gołoledź. Lokalnie mgły będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 27 listopada oglądane 13018 razy)
  2. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od przedwczoraj oglądane 10709 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od 27 listopada oglądane 6456 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od 27 listopada oglądane 4504 razy)
  5. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3248 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek

Najnowsze podcasty