Światowy Dzień AIDS. Wskazana profilaktyka

Potrzebujemy w Polsce programu profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP) - mówi w Światowym Dniu AIDS konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Chodzi o refundację leku, który zabezpiecza przed zakażeniem. Przyjmuje się go w formie tabletek, a prawidłowo stosowany jest skutecznym narzędziem - wyjaśnia prof. Parczewski.- Profilaktyka przedekspozycyjna to przyjmowanie jednej tabletki tenofoviru z emtrycytabiną i - nie wchodząc już w szczegóły - to są preparaty hamujące namnażanie wirusa HIV, ale w tym przypadku hamujące możliwość zakażenia kilka dni przed - powiedział.Jak podkreśla lekarz, w latach 2023-2024 liczby zakażeń były rekordowe - około trzech tysięcy rocznie. Program refundacji leków PReP zredukował liczbę nowych zakażeń w wielu krajach, a szczególnie w dużych miastach, m.in. w Paryżu i Londynie.- Profilaktyka przedekspozycyjna HIV jest właśnie profilaktyką głównie dla młodych ludzi, ale nie tylko, jest tak naprawdę niezależną od wieku, która jest dobrą, sprawdzoną interwencją, prostą i niedrogą - dodał.W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy o stworzeniu programu profilaktyki przedekspozycyjnej. Na początku stycznia będzie się nim także zajmował zespół parlamentarny ds. zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.