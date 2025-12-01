Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Światowy Dzień AIDS. Wskazana profilaktyka

Region Elżbieta Bielecka

Prof. Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prof. Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Potrzebujemy w Polsce programu profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP) - mówi w Światowym Dniu AIDS konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.
Testy na HIV w przychodni POZ

Testy na HIV w przychodni POZ

Chodzi o refundację leku, który zabezpiecza przed zakażeniem. Przyjmuje się go w formie tabletek, a prawidłowo stosowany jest skutecznym narzędziem - wyjaśnia prof. Parczewski.

- Profilaktyka przedekspozycyjna to przyjmowanie jednej tabletki tenofoviru z emtrycytabiną i - nie wchodząc już w szczegóły - to są preparaty hamujące namnażanie wirusa HIV, ale w tym przypadku hamujące możliwość zakażenia kilka dni przed - powiedział.

Jak podkreśla lekarz, w latach 2023-2024 liczby zakażeń były rekordowe - około trzech tysięcy rocznie. Program refundacji leków PReP zredukował liczbę nowych zakażeń w wielu krajach, a szczególnie w dużych miastach, m.in. w Paryżu i Londynie.

- Profilaktyka przedekspozycyjna HIV jest właśnie profilaktyką głównie dla młodych ludzi, ale nie tylko, jest tak naprawdę niezależną od wieku, która jest dobrą, sprawdzoną interwencją, prostą i niedrogą - dodał.

W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy o stworzeniu programu profilaktyki przedekspozycyjnej. Na początku stycznia będzie się nim także zajmował zespół parlamentarny ds. zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
